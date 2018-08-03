Посвященный Тургеневу почтовый блок поступит в обращение 10 августа

Фото: /Илья Ефимович Репин
Почтовый блок в честь 200-летия со дня рождения классика русской литературы Ивана Тургенева подготовили в АО "Марка", передает Агентство "Москва".
Как сообщили в пресс-службе компании, тематический почтовый блок поступит в обращение 10 августа 2018 года.
На листе изображен портрет Тургенева и образы героев из произведений писателя.
Дополнительно будет издан конверт первого дня, изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Орла, а также тематический вкладыш в художественную обложку.
Купить сувенирную продукцию можно будет во всех отделениях почтовой связи.
Ранее сообщалось о почтовом блоке в честь ЧМ-2018, который поступит в обращение 7 августа.
Почтовым блоком называют лист, на котором размещено несколько марок. Они могут быть разделены перфорацией и иметь схожий дизайн. Иногда сувенирный блок имеет оригинальный рисунок, не встречающийся на марках.
Блоки бывают разного размера. Марочное поле у сувенирного почтового листа большое, и на нем часто делается памятная надпись.
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