Посвященный Тургеневу почтовый блок поступит в обращение 10 августа

Фото: /Илья Ефимович Репин

Почтовый блок в честь 200-летия со дня рождения классика русской литературы Ивана Тургенева подготовили в АО "Марка", передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе компании, тематический почтовый блок поступит в обращение 10 августа 2018 года.

На листе изображен портрет Тургенева и образы героев из произведений писателя.

Дополнительно будет издан конверт первого дня, изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Орла, а также тематический вкладыш в художественную обложку.

Купить сувенирную продукцию можно будет во всех отделениях почтовой связи.

Ранее сообщалось о почтовом блоке в честь ЧМ-2018, который поступит в обращение 7 августа.

Почтовым блоком называют лист, на котором размещено несколько марок. Они могут быть разделены перфорацией и иметь схожий дизайн. Иногда сувенирный блок имеет оригинальный рисунок, не встречающийся на марках.

Блоки бывают разного размера. Марочное поле у сувенирного почтового листа большое, и на нем часто делается памятная надпись.