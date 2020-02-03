ФСИН будет чаще направлять осужденных на работу вместо колоний

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России намерена в 2020 году расширить варианты направления осужденных в исправительные центры вместо колоний. Об этом сообщает ТАСС.

"В 2020 году работа по расширению сети исправительных центров будет продолжена, предварительно, планируется создать дополнительно около 4 тысяч мест для размещения осужденных к принудительным работам", – сообщили в пресс-бюро ведомства.

На данный момент в колониях действуют 15 исправительных центров и 67 изолированных участков, работающих в качестве исправительных центров. Работать здесь могут 5 тысяч 450 заключенных с 69 территориальных органов ФСИН.

Назначение принудительных работ как меры наказания участилось в 2019 году. Тенденцию связывают с тем, что данная мера пресечения использовалась не только при вынесении приговора, но и как замена наказания тем осужденным, кто уже отбывал заключение.

Ранее в нынешнем году в Госдуме допустили создание в России частных тюрем и СИЗО. Об этом заявил депутат Анатолий Выборный. По словам парламентария, ключевым принципом в таком случае будет соблюдение прав и свобод граждан.

