Госуслуги будут предоставлять вне зависимости от места жительства заявителя

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Госуслуги будут предоставляться вне зависимости от места жительства и места пребывания заявителя в пределах России. Закон вступил в силу 1 января 2018 года.

Документ призван дать людям возможность самим выбирать, куда подать документы и получить необходимые услуги. Закон также должен повысить качество предоставления госуслуг федеральными органами исполнительной власти и их эффективность.

Сергей Собянин рассказал, что в 2018 году в Москве появятся флагманские центры "Мои документы". Там будет доступно больше услуг, а уровень сервиса станет выше.