В школах планируют внедрить систему распознавания лиц

2 июля, 19:59
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава министерства просвещения России Ольга Васильева сообщила, что самой перспективной системой безопасности для внедрения в цифровых школах будет видеоидентификация – распознавание лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
По ее словам, система идентификации по лицу не только очень надежная, но и дешевле многих других охранных систем.
Васильева отметила, что система видеоидентификации не пропустит в учебное заведение посторонних.
Кроме того, она подчеркнула, что делопроизводство и бухгалтерия школы также перейдут в электронный формат. Сейчас в электронном виде ведутся школьные журналы и дневники.
Ранее Васильева сообщила, что электронные учебники не заменят бумажные полностью.
По ее словам, страхи полной замены бумажных учебников беспочвенны. Школьникам нужно развивать мелкую моторику. И мультимедийное сопровождение – это только часть урока.
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