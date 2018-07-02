В школах планируют внедрить систему распознавания лиц

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава министерства просвещения России Ольга Васильева сообщила, что самой перспективной системой безопасности для внедрения в цифровых школах будет видеоидентификация – распознавание лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

По ее словам, система идентификации по лицу не только очень надежная, но и дешевле многих других охранных систем.

Васильева отметила, что система видеоидентификации не пропустит в учебное заведение посторонних.

Кроме того, она подчеркнула, что делопроизводство и бухгалтерия школы также перейдут в электронный формат. Сейчас в электронном виде ведутся школьные журналы и дневники.

Ранее Васильева сообщила, что электронные учебники не заменят бумажные полностью.

По ее словам, страхи полной замены бумажных учебников беспочвенны. Школьникам нужно развивать мелкую моторику. И мультимедийное сопровождение – это только часть урока.