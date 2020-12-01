С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россияне начнут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Такой закон вступает в силу 1 декабря.
В Минтруде пояснили, что персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Уведомления о положенных мерах поддержки, предоставляемых министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями, будут приходить родителям, пенсионерам, безработным и другим категориям граждан.
Как подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков, россияне не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются.
"Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", – заявил он.
Всего в России реализуется более трех тысяч мер соцподдержки, охватывающих 54 миллиона человек. Информирование граждан на портале госуслуг полноценно заработает до конца текущего года.
Помимо этого, получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку можно в многофункциональных центрах. В дальнейшем по этому вопросу можно будет консультироваться по телефону или через чат-бот единого контакт-центра, который запустят во второй половине 2021 года.
Ранее Антон Котяков рассказал, что в 2021 году при регистрации рождения ребенка матерям будет автоматически приходить информация о доступных мерах поддержки семьям с детьми. По его словам, постепенно министерство планирует упростить получение подобных льгот.
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