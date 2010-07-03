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Общество

12:19

Продолжительность жизни мужчин за 15 лет увеличилась – Минздрав

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продолжительность жизни мужчин в России за последние 15 лет значительно увеличилась. Об этом рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов.

По его словам, в 90-е годы средняя продолжительность жизни мужчин в стране составляла 57 лет. В связи с этим государство стало проводить системную работу над проблемой общественного здоровья и бороться с главными факторами риска: алкоголем и курением.

"У нас буквально за 15 лет ожидаемая продолжительность жизни у мужчин увеличилась на 12 лет. Мы идем темпами опережающими европейские", – цитирует представителями Минздрава ТАСС.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев текущего года. Таким образом, увеличение составило 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года.

В конце сентября министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что продолжительность жизни россиян за последние 20 лет увеличилась почти на восемь лет. По ее словам, материнская смертность снизилась в 4,9 раза, а младенческая – в 3,6 раза. Показатель смертности от туберкулеза стал меньше в четыре раза. Также в стране на четверть сократилось потребление алкоголя и табака.

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