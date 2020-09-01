Шахматист Карякин провел сеанс одновременной игры в Москве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский гроссмейстер, член Общественной палаты РФ Сергей Карякин провел в Москве сеанс одновременной игры в шахматы. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 1 сентября, Карякин побывал в лектории парка искусств "Музеон", где провел мотивационную творческую встречу на фестивале гражданского общества "Добрые люди".

После выступления шахматист сыграл против десятерых оппонентов. Все они ранее стали финалистами благотворительного турнира.

Фестиваль "Добрые люди" ежегодно проводится с 2017 года. Его организатором выступает Общественная палата РФ. В нынешнем году на 5 сентября в программу включен благотворительный концерт, приуроченный ко Дню города.

