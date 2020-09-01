Представители культуры и спортсмены записали видеопоздравления ко Дню города

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В честь 873-летия Москвы известные артисты и спортсмены, а также благотворители и представители московских музеев и парков подготовили видеооткрытки с поздравлениями, сообщает Агентство "Москва".

Ролики разместят на экранах в вагонах метро, на медиафасадах, а также в социальных сетях.

"Деятели культуры и искусства, спортсмены и предприниматели записали видео, в которых рассказывают, что значит для них столица, почему этот город – особенный, и от всей души поздравляют Москву и москвичей", – сказано в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В оргкомитете отметили, что представители столичных музеев также не остались в стороне и сказали поздравительные слова. День города в этом году посвящен именно этим учреждениям культуры.

Так, директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клюкина напомнила, что в Москве находится огромное количество музеев, развитию которых способствует правительство города. К поздравлениям присоединились директор Московского зоопарка, экскурсовод Государственной Третьяковской галереи, директор и сотрудники Парка Горького, директор Дома книги на ВДНХ, директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

"Мастер спорта Анастасия Гребенкина с удовольствием отметила, что фигурное катание в Москве для многих стало образом жизни. Поздравления Москве записали видные деятели искусств: артисты театра "Геликон-опера" во главе с художественным руководителем Дмитрием Бертманом, артисты Большого театра, электротеатра "Станиславский", "Современника", московского театра "Школа современной пьесы", Театра наций, Театра Олега Табакова и Московского театра мюзикла", – сказали в оргкомитете.

Кроме этого, теплые слова о столице произнесли фермеры, бизнесмены и повара, а также президент благотворительного фонда "Спешите делать добро" Оксана Федорова и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова.

Народный артист России, премьер Большого театра Николай Цискаридзе назвал Москву лучшим городом Земли.

"Для меня, не москвича, который выбрал этот город сознательно, он – любимый. Несмотря на то, что у меня было очень много возможностей куда-либо уехать, я не представляю свою жизнь без Москвы. Желаю, чтобы мы все гордились им, потому что это один из самых красивых и лучших городов на Земле", – рассказал Цискаридзе.

День города в Москве отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи: значительную часть программы посвятят художественному творчеству.

На окружных и парковых площадках празднования проведут более 320 концертных программ.

Накануне праздника столицу украсят декоративными конструкциями и праздничными плакатами. Ключевыми элементами станут слово "Москва" и цифра 873. К празднику оформят около 200 городских площадок.