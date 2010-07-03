МЧС предупредило о сильном тумане в Подмосковье

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Сильный туман с ухудшением видимости до 100-500 метров ожидается в Московской области до утра 1 сентября.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС по региону, туман ожидается местами в ближайший час с сохранением до 10:00.

В ведомстве предупредили, что при тумане возникают увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

В этой связи пешеходов призвали быть внимательными при переходе улиц, водителям рекомендовали снизить скорость.

В субботу, 31 августа, в Москве задержали и отменили более 120 рейсов. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столицу придет туман, поэтому не исключены новые задержки.