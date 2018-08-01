Шойгу открыл в столице памятник основателю ВДВ Василию Маргелову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Памятник легендарному командующему Воздушно-десантными войсками генералу Василию Маргелову открыли на севере столицы. Глава Минобороны России Сергей Шойгу открыл памятник на улице Поликарпова, передает телеканал Москва 24.

Шойгу отметил, что Герой Советского Союза олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ.

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру Маргелова в полный рост на гранитном постаменте. Над созданием скульптуры работали в Студии военных художников имени Михаила Грекова.

Также в открытии памятника участвовали сын Маргелова ветеран Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Виталий Маргелов, председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов и председатель союза десантников РФ Валерий Востротин.