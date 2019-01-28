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11:07

У столичного института бизнес-технологий и управления отозвали лицензию

образование

11:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки прекратила действие лицензии Столичного института бизнес-технологий и управления на основании решения Арбитражного суда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность и перевести учащихся в другие высшие учебные заведения с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

В конце октября прошлого года Рособрнадзор прекратил действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". До этого институт лишили государственной аккредитации и права принимать новых студентов.

образование

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