Пилотный экзамен по стандартам WorldSkills Russia пройдет в столице

26 декабря, 18:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пилотный демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia стартует в столице. В испытаниях поучаствуют 10 тысяч выпускников из 54 профессиональных образовательных учреждений.
Экзамен по 60 специальностям пройдет в 2018 году. Больше всего участников будут демонстрировать свои знания по ремонту и обслуживанию авто, геодезии, электронике и поварскому делу.
Как сообщила Валентина Андреева, заведующий лабораторией Московского центра качества образования, испытания включили в стандарты профобразования по 50 наиболее востребованным профессиям. Все выпускники, прошедшие обучение по этим специальностям, должны будут пройти пилотный экзамен.
В 2018 году испытания разделят на три уровня сложности. "Задания максимального уровня предусматривают оценку умений и навыков по всем разделам стандарта WorldSkills Russia, задания среднего уровня – по основным требованиям стандарта, задания минимального уровня – по минимальным требованиям", – цитирует Андрееву портал мэра и правительства Москвы. При выборе максимально сложных заданий выпускники получат полный паспорт компетенций, который повысит их шансы на трудоустройство, добавила заведующий лабораторией.
Образовательные учреждения должны будут получить статус центра проведения демонстрационного экзамена. При этом организации будут самостоятельно подавать заявки на присвоение статуса ЦПДЭ и регистрировать участников экзамена в электронной системе интернет-мониторинга.
Посмотреть полный перечень дисциплин, которые потребуется сдавать выпускникам, можно на сайте союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia".
В декабре Сергей Собянин наградил победителей чемпионатов по стандартам WorldSkills. Церемония прошла в "Цифровом деловом пространстве" на Покровке. Награды получили 29 москвичей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: