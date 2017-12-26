Пилотный экзамен по стандартам WorldSkills Russia пройдет в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пилотный демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia стартует в столице. В испытаниях поучаствуют 10 тысяч выпускников из 54 профессиональных образовательных учреждений.

Экзамен по 60 специальностям пройдет в 2018 году. Больше всего участников будут демонстрировать свои знания по ремонту и обслуживанию авто, геодезии, электронике и поварскому делу.

Как сообщила Валентина Андреева, заведующий лабораторией Московского центра качества образования, испытания включили в стандарты профобразования по 50 наиболее востребованным профессиям. Все выпускники, прошедшие обучение по этим специальностям, должны будут пройти пилотный экзамен.

В 2018 году испытания разделят на три уровня сложности. "Задания максимального уровня предусматривают оценку умений и навыков по всем разделам стандарта WorldSkills Russia, задания среднего уровня – по основным требованиям стандарта, задания минимального уровня – по минимальным требованиям", – цитирует Андрееву портал мэра и правительства Москвы. При выборе максимально сложных заданий выпускники получат полный паспорт компетенций, который повысит их шансы на трудоустройство, добавила заведующий лабораторией.

Образовательные учреждения должны будут получить статус центра проведения демонстрационного экзамена. При этом организации будут самостоятельно подавать заявки на присвоение статуса ЦПДЭ и регистрировать участников экзамена в электронной системе интернет-мониторинга.

Посмотреть полный перечень дисциплин, которые потребуется сдавать выпускникам, можно на сайте союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia".

В декабре Сергей Собянин наградил победителей чемпионатов по стандартам WorldSkills. Церемония прошла в "Цифровом деловом пространстве" на Покровке. Награды получили 29 москвичей.