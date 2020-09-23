"TVоя Москва" и Александр Цыпкин расскажут, как найти спонсоров в культурный проект

Фото: предоставлено организаторами

26 сентября в Центре документального кино писатель, автор проекты "Беспринцыпные чтения" и специалист по коммуникациям Александр Цыпкин проведет мастер-класс "Фандрайзинг в культурном проекте".

Александр расскажет, как привлечь сторонние ресурсы для реализации социально значимых задач и культурных проектов.

Мастер-класс пройдет в рамках образовательного проекта "TVoя Москва". Каждую субботу вас ждут встречи с практиками медиарынка, которые помогут выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 26 сентября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.