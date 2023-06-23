QR-код для доступа к достоверной информации будет в новом учебнике истории – Кравцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В новом учебнике истории для 10-х классов появится QR-код для доступа к достоверным фактам и информации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Он очень интересный. Вот я читал о Сталинградской битве, весь еще, честно скажу, не посмотрел, только вчера принесли. Мурашки по телу идут. Герои, факты. Впервые в учебнике появится возможность через QR-код обратиться к достоверным фактам, достоверной информации", – сказал глава Минпросвещения.

По его словам, рассказывая школьникам об Иосифе Сталине, важно говорить только правду, не замалчивая, и стараться обходить острые углы. Он подчеркнул, что содержание в новом учебнике излагает историческую правду, основанную на фактах.

Работу над учебником возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В него войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ подготовит учебники отечественной истории для университетов в течение грядущего учебного года, к ним также подготовят методические рекомендации и типовую учебную программу.

Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский сообщил, что в каждом федеральном округе РФ в том числе были организованы курсы по повышению квалификации преподавателей, после чего их знания в области истории будут проверены.

Также обновленные учебники позволят молодым людям развить историческое сознание, понимание исторических процессов, где предшествующие события могут в какой-то степени определять последующие, сказал Могилевский.

Единый учебник по истории для школьников разработают в 2024 году