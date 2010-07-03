В Минздраве рассказали о планах реформировать уроки ОБЖ

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Контент, направленный на формирование здорового образа жизни у детей начнут внедрять через переформатированные уроки ОБЖ. Об этом глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила на совещании по реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", передает РИА Новости.

Министр уточнила, что учебник по ОБЖ уже начали редактировать. "Этот контент мы сейчас передаем нашим педагогам, учителям дошкольных и школьных учреждений", – пояснила Скворцова.

По ее словам, разработанный набор знаний будет расширятся с возрастом ребенка. От азов гигиены школьники постепенно перейдут к изучению приемов оказания первой помощи.

В начале марта глава Минздрава вновь оказала помощь пассажиру самолета. Гражданке Узбекистана, летевшей из Москву в Ташкент, стало плохо во время полета. Министр дала ей свои лекарства. В итоге женщине стало лучше.