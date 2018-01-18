Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Конкурс для школьников "Москва, я люблю тебя" проведут в столице в рамках фестиваля "Московский навигатор".

Как пояснили в городском департаменте образования, учащимся необходимо снять небольшие ролики, в которых они спросят у взрослых, какой Москва была в прошлом и как изменилась за это время.

В интервью должны содержаться уникальные сведения о прошлом города, размышления о его современном состоянии, а также рассказы о конкретных исторических местах, передает Агентство "Москва".

Прислать свои работы желающие могут через сервер "Мобильный репортер" в приложении Московского образовательного телеканала. Ролики будут принимать с 1 февраля до 15 мая. Имена победителей станут известны 1 июня.

Лучшие работы войдут в телевизионную программу "Шаг за шагом по Москве". Кроме того, у ребят появится шанс стать ведущими рубрики на телеканале.

Ранее среди российских школьников прошел конкурс сочинений "Россия, устремленная в будущее". С авторами работ встретился президент РФ Владимир Путин.