Государственная служба становится престижной

О проблемах подготовки государственных и муниципальных служащих рассказал в эфире "Говорит Москва" доцент кафедры антикризисного управления социально-экономическими системами МИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат философских наук Игорь Москалев.

"Есть масса трудностей, однако престиж государственной службы с течением времени все же повышается", – считает Москалев.

По его мнению, государственный служащий – это человек, в фокусе внимания которого находится страна, и он должен понимать стратегические задачи и приоритеты своей профессии.

Главные задачи и проблемы подготовки чиновников – это знания, уровень компетентности и понимание той сверхзадачи, ради которой человек идет на государственную службу.

Людям нужно одно, а государству другое, добавил Москалев, поэтому необходимо совместить интересы человека, чтобы он стремился искренне построить карьеру и быть полезным своему рабочему месту, своей державе и в то же время своей семье, то есть преодолеть разрыв интересов.

По мнению эксперта, более эффективный руководитель – это тот, который начинал "с низов" и получил практический опыт в определенной сфере. Подготовить руководителя-управленца из него будет проще, чем дать этот опыт молодому профессионалу управления, который будет смотреть абстрактно на данную область. "Должно быть знание сферы и особых управленческих технологий одновременно", – подчеркнул Москалев.