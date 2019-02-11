Васильева связала детскую жестокость с проблемами внутри семьи

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Детская жестокость обусловлена проблемами внутри семьи. Такое мнение высказала министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с родительской общественностью.

"Если ваш ребенок по какой-то причине жесток по отношению к учителям, к родителям, то это все кроется все-таки в семье", – цитирует Агентство "Москва" слова министра. Она также отметила, что в этой связи в школах необходимы психологи.

На встрече министр подчеркнула, что родители не должны обсуждать педагогов с детьми – из-за этого подрывается авторитет учительского коллектива.

"Здесь мы должны четко понимать, что и между родителями и школой, и школой и родителями должно быть глубочайшее взаимопонимание", – резюмировала министр.

Ранее глава министерства просвещения РФ заявила, что в школах страны появятся две новые должности. Речь идет о старших и ведущих учителях.

Старшие учителя займутся координацией работы других преподавателей, а также методическим сопровождением и разработкой "индивидуальных образовательных траекторий". Занять эту должность смогут только те педагоги, чей опыт работы превышает пять лет. Кроме того, им нужно будет получить первую или высшую квалификационную категорию.

В свою очередь, ведущие учителя станут наставниками для молодых преподавателей. Они помогут новичкам войти в профессию.

Между тем депутат Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения сократить в два раза зарплаты учителям после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к учащимся. Парламентарий выразил мнение, что это поспособствует снижению "градуса жестокости" в учебных заведениях.