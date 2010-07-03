МЭШ поможет школьникам подтянуть русский язык перед учебным годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) доступны 12 тысяч интерактивных приложений, 25 электронных учебников ведущих издательств, 121 электронное учебное пособие. Благодаря этому школьники во время каникул могут не только повторить грамматику, но и получить дополнительные знания по русскому языку.

Учащиеся начальной школы и среднего звена могут по тестам подготовиться к всероссийским проверочным работам. Интерактивные задания по лексике и синтаксису полезны для старшеклассников.

Для закрепления пройденного материала можно сыграть в игру – аналог программы "Кто хочет стать миллионером", говорится на портале мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что МЭШ подготовила летнюю программу для детей. Получить новые знаниям школьникам помогут специальные приложения. В разделе "Опасно. Безопасно" дети в игровой форме могут вспомнить правила дорожного движения и поведения на улице. С помощью викторин, игр и кроссвордов можно узнать больше о Древней Греции. Также приложения расскажут об истории Московского Кремля и вкладе ученых в развитие географии.

Самым популярным уроком библиотеки МЭШ за 2018/2019 учебный год стал "России о Москве – городе, где рождается завтра", который создал учитель информатики из школы № 1034 Ильдар Хусаинов. Второе место занял урок по литературному чтению для учеников первых – четвертых классов по произведению Самуила Маршака "Чего боялся Петя?". Сценарий урока по английскому языку учительницы школы № 1861 "Загорье" Екатерины Иваничевой занял третье место.

"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. "МЭШ" также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок.