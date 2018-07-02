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Общество

2 июля, 20:00

Вузы усомнились в эффективности мер Рособрнадзора по улучшению госаккредитации

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предложений Рособрнадзора по реформированию системы аккредитации вузов может оказаться недостаточно, заявили в пресс-службе Ассоциации ведущих университетов России (АВУР).

Ранее представители 50 ведущих вузов страны направили письмо Владимиру Путину, они попросили существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. В Рособрнадзоре ответили, что многие требования уже реализованы и применяются на практике. Кроме того, ведется работа по внедрению других изменений.

В ассоциации заявили, что руководители вузов не видели законопроекта Рособрнадзора, он не обсуждался в профессиональном сообществе. "На данном этапе рано говорить о том, что предложения Рособрнадзора достаточны для решения поставленных собранием ассоциаций проблем", – цитирует представителей ассоциации ТАСС.

Представители организации добавили, что заинтересованы в широком обсуждении своих предложений. Инициативу поддерживает ассоциация "Глобальные университеты". В пресс-службе подчеркнули, что идеи не направлены на лишение лицензий образовательных учреждений.

Не связано письмо и с отзывом аккредитации у Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"), заявили представители АГУ. Они добавили, что инцидент произошел уже после заявления ассоциации.

21 июня Рособрнадзор лишил "Шанинку" права выдавать дипломы государственного образца. Причина отзыва лицензии – нарушение вузом образовательных стандартов.

Событие вызвало полемику в профессиональном сообществе. Ученый совет ВШЭ выступил в поддержку "Шанинки", заявив о "неадекватности сложившейся системы аккредитации". Совет призывает пересмотреть и модернизировать систему.

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