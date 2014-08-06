"Новые Черемушки" и "Каховскую" соединит новый автобусный маршрут

"Новые Черемушки" и "Каховскую" 9 августа соединит новый маршрут автобуса, сообщила в среду пресс-служба Мосгортранса.

Маршрут №710 будет проходить от станции метро "Каховская" по Каховке, по Керченской, Болотниковской, Новочеремушкинской улицам и по улице Гарибальди до станции метро "Новые Черемушки".

Автобус будет курсировать ежедневно с 6 утра. Последний рейс от "Каховской" автобус будет совершать в 21.01, а от "Новых Черемушек" - в 21.17.