Из-за митинга 8 февраля изменится маршрут движения автобуса №6

В связи с проведением митинга против ограничения интернет-торговли 8 февраля на Болотной площади изменится маршрут движения автобуса №6, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 9 утра и до окончания мероприятия автобус №6 Павелецкого вокзала будет следовать по Фалеевскому переулку и Болотной площади вместо Болотной набережной. Остановка кинотеатр "Ударник" перенесена к дому 16/5.

Организатором митинга является общество защиты прав потребителей (ОЗПП), а также члены Сообщества инновационной общественности, Пиратской партии России, партии "Яблоко", Либертарианской партии, Сообщества по развитию стрелкового спорта, партии "Гражданская инициатива".