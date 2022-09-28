Российский космонавт Артемьев передал командование МКС итальянке Кристофоретти

Фото: vk.com/roscosmos
Российский космонавт Олег Артемьев, командир 67-го экипажа МКС, передал командование Международной космической станцией итальянке Саманте Кристофоретти. Он отметил важное значение мирного сотрудничества между представителями разных государств в космосе на фоне непростой геополитической обстановки на Земле.
"Сейчас на станции у нас 10 человек, представители трех стран, это значит, что, несмотря ни на что, несмотря ни на какие бури у нас на Земле, у нас продолжается мирное сотрудничество. И слава богу, что находятся умные люди, они не прекращают эту ниточку мира", – прокомментировал Артемьев.
Он сравнил текущее мероприятие с миссией "Союз-Аполлон". Космонавт напомнил, что тогда были непростые отношения между странами. Артемьев гордится своей деятельностью с 67-м экипажем.
"Вы теперь тоже моя семья, и где бы вы не были, если что-то не так, если вам будет плохо, звоните, мы придем к вам на помощь!" – поделился космонавт.
NASA организовала прямой эфир церемонии передачи командования орбитальной станицей. На мероприятии Артемьев передал Кристофоретти ключ от станции и тюбик с тортом. Новый командир поблагодарила его за теплоту и лидерские качества.
"Ты помог нам вырасти в одну большую космическую семью", – поделилась Кристофоретти.
Уточняется, что на данный момент на МКС находятся 67-й и 68-й экипажи. Россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков прибыли на станцию в марте и должны вернуться домой в скором времени. Кристофоретти же возглавила 68-й экипаж.
Кроме того, Артемьев передал смену ответственного по российскому сегменту МКС своему коллеге Сергею Прокопьеву. Космонавты подписали соответствующий документ, сообщает ТАСС.
Ранее корабль "К. Э. Циолковский" с тремя членами нового экипажа МКС успешно пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента станции. Ракета "Союз-2.1а", которая вывела транспортник на орбиту, стартовала с Байконура 21 сентября в 16:54 по московскому времени. Корабль доставил на борт МКС космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио.
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