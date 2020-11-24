Создана самая маленькая в мире атомная единица памяти

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Инженеры-физики создали самое маленькое устройство хранения данных с производительностью в 100 раз больше современных устройств флеш-памяти. Об этом говорится в журнале Nature Nanotechnology.

Ученые из Великобритании и Тайваня разработали устройство площадью один квадратный нанометр. Сообщается, что эта версия мемристора позволяет достичь емкости примерно 25 терабит на квадратный сантиметр, что на два порядка выше плотности памяти, обеспечиваемой коммерческими флеш-технологиями.

"Когда еще один атом металла входит в наноразмерную дыру и заполняет ее, он передает часть своей проводимости материалу, и это приводит к изменению или накоплению памяти. Священный Грааль науки – снижение масштабирования до уровня, когда один атом управляет функцией памяти", – рассказал руководитель исследования Деджи Акинванде.

Ученые отметили, что разработка относится к категории микроэлектронных элементов, которые могут изменять сопротивление в зависимости от протекшего через них заряда. По их данным, полученные в работе результаты могут в будущем повлиять в том числе на создание нейроморфных вычислительных систем.

Ранее ученые Московского физико-технического института (МФТИ) изобрели устройство, имитирующее биологическую память. Сообщалось, что разработка может стать основой для будущих нейроморфных компьютеров, с аналоговой архитектурой, которые лежат в основе искусственного интеллекта.

