Грузовой космический корабль Cygnus успешно пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Cygnus успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщается в официальном микроблоге NASA в Twitter.

Как уточнили представители NASA, когда Orbital ATK Cygnus приблизился к МКС в 12:26 по московскому времени. А в 15:13 по Москве грузовой корабль успешно пристыковался к космической станции.

The @OrbitalATK #Cygnus cargo vehicle was successfully installed on @Space_Station at 8:13 am ET! Delivering more than 7,000 lbs of @ISS_Research and supplies to the crew aboard the orbiting laboratory!



