Первую безграмотную грамоту обнаружили в Великом Новгороде

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Первую средневековую грамоту, написанную с орфографическими ошибками нашли в Великом Новгороде.

Археологи обнаружили артефакт в прошлом году во время раскопок на улице Посольской в историческом центре города. Проанализировав находку, ученые пришли к выводу, что грамота – единственный известный образец безграмотного письма на бересте, сообщает "Интерфакс".

Исследователь берестяных грамот академик РАН Андрей Зализняк считает, что автор текста страдал дисграфией, то есть частичным расстройством процесса письма. Он повторяет несколько раз один и тот же слог.

Ранее ученые считали, что письмена на бересте содержат много ошибок, однако после выяснилось, что за ошибки принимались особенности бытовой графической системы. Она значительно отличалась от книжной.