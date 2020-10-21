Ученые узнали о способности леса повысить детский иммунитет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из Хельсинкского университета узнали, что у детей, которые выросли в "стерильных" условиях городов, слабая иммунная система, поскольку их организм не сталкивается с такими естественными факторами, как пыль, грязь, пыльца растений.
Исследователи провели эксперимент с детскими и площадками и нашли способ повысить иммунитет. Так, в нескольких детских садах заасфальтированные площадки для игр заменили привезенными из леса участками дерна с молодыми деревьями.
В течение 28 дней после появления "островков леса" ученые наблюдали за состоянием 75 детей. В результате выяснилось, что в "лесной" группе соотношение полезной и вредной микрофлоры кожи детей оказалось в три раза выше, пишет Science Advances.
Также ученые отметили положительные сдвиги в количестве белков, которые отвечают за укрепление иммунитета. В итоге специалисты пришли к выводу, что такие "полезные" раздражители, как лесная трава и деревья закаляют иммунитет ребенка.
В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что защита организма от респираторных инфекций может понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период.
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