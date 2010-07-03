Российские ученые впервые изучили "космические" алмазы

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Российские ученые впервые изучили свойства импактных алмазов, которые образовались в результате падения метеоритов, передает РИА Новости.

Речь идет об алмазах Попигайского месторождения, расположенного на границе Якутии и Красноярского края.

Как пояснили в Сибирском федеральном университете, импактные алмазы представляют собой уникальные кристаллы. Они были открыты более полувека назад. Минерал сложный и неоднородный. Вопрос о его свойствах пока остается открытым.

Ученые СФУ первыми в мире изучили структурные особенности и механические свойства .

По словам специалистов, классические природные алмазы образуются при температуре не ниже 1000 градусов и высоком давлении, а импактные получаются при намного более высоких температуре и давлении в эпицентре удара метеорита.

Ученые предполагают, что механические характеристики импактных алмазов могут оказаться выше, чем у их "классических" собратьев.

В этом случае применение первых позволит в несколько раз увеличить производительность в областях промышленности, связанных с механической обработкой или бурением. Ювелирной ценности эти камни не представляют, так как имеют мутный зеленоватый цвет.