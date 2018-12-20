"Холодное полнолуние" увидят москвичи в день зимнего солнцестояния

Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев

Жители столицы 22 декабря смогут увидеть полнолуние длинной ночи или "Холодное полнолуние". Астрономическое явление совпадет с зимним солнцестоянием, передает пресс-служба Московского планетария.

Продолжительность ночи в эту субботу составит 17 часов. Сумерки опустятся на Москву уже в 15:58. При этом рассвет ожидается только в 08:57.

"Хотя календарная зима стартовала почти месяц назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует приход зимы в Северном полушарии", – пояснили в планетарии.

В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом в Северном полушарии. В этот период наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь.

Ранее сообщалось, что полная Луна помешает москвичам разглядеть последний звездопад 2018 года. Метеорный поток Урсиды, который виден только в Северном полушарии, придется на ночь с 21 на 22 декабря.