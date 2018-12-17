Луна над Москвой затмит последний звездопад

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Максимум последнего звездопада 2018 года – метеорного потока Урсиды – придется на ночь с 21 на 22 декабря, однако Луна помешает наблюдению за ним. Об этом в понедельник сообщил Московский планетарий.

Урсиды – ежегодный метеорный поток. В этом году своего максимума он достигнет в ночь с 21 на 22 декабря. Этот поток видно только в Северном полушарии. Астрономы отмечают, что раньше во время пика Урсид можно было увидеть около 100 метеоров в час, а в последнее время их активность сократилась в 10 раз.

"В этом году увидеть Урсиды вряд ли удастся. Во-первых, количество ожидаемых метеоров в час составляет всего 10. Во-вторых, Луна будет близка к фазе полнолуния и создаст существенную засветку неба, которая помешает наблюдениям", – пояснил руководитель астрономического комплекса планетария Ярослав Турилов, передает ТАСС.

Родоначальницей метеорного потока Урсиды является комета Туттля, оставляющая после себя множество мелких частиц. Когда Земля пролетает через них, на небе видны "падающие звезды". Эта комета обращается вокруг Солнца за 13,6 года, и в следующий раз она максимально близко подойдет к нему в августе 2021 года.

С 4 по 17 декабря в ночном небе над Москвой проходил метеорный поток Геминиды.