Ученые назвали опасность бумажных стаканчиков для здоровья

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Индийские ученые выяснили, что при употреблении горячих напитков из бумажных одноразовых стаканчиков в организм человека попадают частицы микропластика и ионы тяжелых металлов, содержащихся в защитном слое. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Hazardous Materials.

Ученые из Индийского технологического института в Харагпуре изучили бумажные стаканчики, используемые в автоматах и предприятиях общественного питания. Для эксперимента они использовали ультрачистую воду класса MilliQ, которую при температуре 85-90 градусов по Цельсию наливали в бумажные стаканчики и оставляли на 15 минут – примерное время, за которое человек выпивает один горячий напиток.

Наблюдения, проводившиеся с помощью флуоресцентного и сканирующего электронного микроскопа, показали, что внутренний пластиковый слой стакана выделил в воду 25 тысяч микрочастиц микронного размера и около 10,2 миллиарда частиц субмикронного размера.

Кроме того ученые установили, что гидрофобный слой стаканчика при нагревании переносит в воду ионы токсичных тяжелых металлов, таких как палладий, хром и кадмий, а также других опасных соединений. Помимо вреда для здоровья, в исследовании отмечается и губительное воздействие стаканчиков на окружающую среду, поскольку они, как правило, не перерабатываются.

Альтернативным материалом для гидрофобного покрытия бумажных стаканчиков, по мнению исследователей, могут послужить биоразлагаемые ненефтяные пленки на растительной основе, такие как полибутиленсукцинат, однако, экологически чистые стаканчики будут обладать в два раза большей себестоимостью.

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