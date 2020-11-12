Ученые разработали полимерный материал для восстановления мягких тканей организма

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Группа международных ученых разработала полимерный материал для восстановления мягких тканей организма. В число исследователей вошел профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрий Иванов, сообщает RT.

Команда Иванова работает с биомиметическими соединениями, которые подражают природе. Уточняется, что создание умных материалов со свойствами живых тканей может поспособствовать восстановлению последних.

"В нашем международном коллективе много проектных групп. Одна синтезирует молекулы, другая проводит компьютерные симуляции, третья (наша лаборатория физиков) исследует структуру и фазовые превращения нашего материала. Такие, например, как кристаллизация или плавление. Необычные свойства такого материала приближают его к миру живого", – поделился профессор.

Отмечается, что работа ведется на основе щеточных сополимеров. После всех этапов испытаний их можно будет вводить в поврежденную ткань в твердом виде. В организме материал обретает живые свойства, меняется под воздействием температуры тела. Он способен восполнять объемы недостающего кожного покрова, хряща или жировых клеток, не отторгаясь организмом, пояснил ученый.

"У нашего организма уникальные свойства. Например, кожа очень мягкая и одновременно прочная, она приобретает жесткость при попытке ее растянуть. В нашей работе мы смогли найти и продемонстрировать такое сочетание свойств в синтезированном полимере. Кроме того, он может программироваться под каждый индивидуальный случай", – объяснил Иванов, добавив, что в будущем материал может послужить на благо персонализированной медицины.

Специалист подчеркнул, что материал достаточно резко реагирует на трансформации внешних физических характеристик. Он принадлежит категории soft matter. Кроме того, по словам ученых, полимер можно применять для введения препаратов: его отливают в виде иглы и вводят в нужный участок организма.

В 2021 году запланированы доклинические испытания материала на крупных животных.

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