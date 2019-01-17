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09:34

Ученые нашли способ улучшить работу головного мозга

наука за рубежом

09:34

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Фото: depositphotos/pressmaster

Сидячий образ жизни приводит к снижению когнитивной функции мозга. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает "Вечерняя Москва".

В исследовании приняло участие 454 пожилых человека, из которых 191 страдали от деменции. Им выдали акселерометр, который каждый день отслеживал их физическую активность.

После смерти испытуемых, средний возраст которых составил 91 год, ученные исследовали их мозг и проанализировали мыслительные навыки.

Выяснилось, что физическая активность снижает риск развития деменции на 31%. Специалисты рекомендовали пожилым людям больше проводить времени на свежем воздухе.

Ранее ученые из США выяснили, что умеренное голодание изменяет метаболизм и приводит к улучшению здоровья и снижению рисков заболеваний, связанных со старением.

наука за рубежом

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