Корабли "Союз" планируют использовать для освоения Луны

Российские космические корабли "Союз" имеют преимущество при обслуживании Международной космической станции (МКС) и могут быть использованы для освоения Луны. Об этом заявила официальный представитель NASA.
"Российские системы транспортировки представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции на низкой околоземной орбите. Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны", – сказала она, передает ТАСС.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что американское космическое агентство попросило российскую сторону создать версию космического корабля для полетов к спутнику Земли. Ее будут использовать в качестве резервной.
Для того, чтобы корабли "Союз" могли совершать полеты к Луне, необходимо создать разгонный блок, который отправит корабль, а также новую теплозащиту, которая позволит кораблю при возвращении спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью. Также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.
В ноябре 2018 года стали известны сроки российской программы освоения Луны. Она рассчитана на период до 2040 года. Реализацию разделят на несколько этапов.
Сообщалось, что исследование и освоение спутника Земли связано с обеспечением национальных интересов на новом космическом рубеже. Незадолго до этого Совет РАН поддержал планы строительства обитаемой базы России на Луне.
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