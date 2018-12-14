Зонд Parker прислал на Землю уникальный снимок Солнца

Фото: NASA/Naval Research Laboratory/Parker Solar Probe

Зонд Parker Solar Probe прислал на Землю уникальный снимок Солнца. Во время съемки расстояние от зонда до небесного тела составляло около 27 миллионов километров.

Как сообщает "Мир 24" со ссылкой на данные NASA, аппарат пролетал через корону звезды в течение 12 дней и запечатлел Солнце с помощью прибора WISPR.

На фотографии можно разглядеть два джета, которые ученые называют корональными дырами. Также на заднем плане видно планету Юпитер, которая на снимке выглядит как яркое пятно.

Ранее сообщалось, что ученые США рассчитывают, что, если миссия реализуется, зонд, оснащенный научными приборами, предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле.

Миссия зонда Parker Solar Probe запланирована на восемь лет. К ее концу аппарат должен приблизиться к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около шести миллионов километров. Так близко к ней не подлетал еще ни один космический аппарат.