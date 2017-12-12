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Наука

12 декабря, 14:56

Астрономы будут искать радиопередатчик инопланетян на межзвездном астероиде

наука

Фото: depositphotos/JohanSwanepoel

13 декабря на межзвездном астероиде Оумуамуа участники проекта Breakthrough Listen попробуют найти сигналы радиопередатчиков, которые могли там оставить представители внеземных цивилизаций.

Breakthrough Listen – проект российского IT-миллиардера Юрия Мильнера и британского космолога Стивена Хокинга. Главная цель BL – это поиск сигналов внеземных цивилизаций.


Межзвездный астероид обнаружили в октябре 2017 года. Это первое небесное тело, которое попало в Солнечную систему из межзвездной среды, двигаясь к Солнцу со стороны альфы Центавра и соседних с ней звезд, передает РИА Новости.

"Визит Оумуамуа в Солнечную систему дает нам уникальную возможность проверить то, присутствуют ли на его поверхности источники инопланетных радиосигналов размером со смартфон, а также шанс показать то, как мы можем наблюдать за очень быстрыми и близкими к нам объектами", – рассказал Эндрю Симион (Andrew Siemion) из Центра SETI Калифорнийского университета в Беркли (США).

Ученые подчеркивают, что вероятность обнаружить передатчик инопланетян минимальна, но данное открытие дает Breakthrough Listen шанс проверить инструменты, которые ученые сегодня разрабатывают для поиска подобных "межзвездных радиостанций".

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