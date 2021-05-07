Беспокоиться о падении ступеней китайской ракеты не стоит – эксперт

Фото: ТАСС/Роман Баландин
Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" могут долететь до земли, но, вероятнее всего, упадут в океан, поэтому беспокоиться об этом не стоит. Таким мнением поделился с РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.
По его мнению, упасть на земную поверхность могут детали, сделанные из тугоплавких материалов, в том числе части двигателя. Наиболее опасен топливный бак, однако тот с большой долей вероятности разрушится. Он также добавил, что обломки теоретически могут упасть в полосе от 41 градуса северной широты до 41 градуса южной широты, тогда как Россия находится севернее этого участка.
"В истории космонавтики были случаи схода с орбиты таких же больших конструкций и более тяжелых, но все-таки атмосфера Земли и ее плотные слои более-менее надежно нас защищают от подобных "подарков" из космоса", – уверил Железняков.
29 апреля отправил в Космос тяжелую ракету-носитель "Чанчжэн-5" с базовым модулем "Тяньхэ" национальной космической станции. 8 мая ожидается падение ее второй ступени, вес которой состaвляет около 18 тонн, а высотa – 33,2 метра при диаметре 5 метров.
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