Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную освоению космоса

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4 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Космос: наука и проблемы на современном этапе". Мероприятие приурочено ко Всемирной неделе космоса, которая пройдет с 4 по 10 октября.

Об освоении космоса, космическом туризме в России, исследовании Луны и многом другом расскажут:



заместитель директора Института космических исследований РАН Евгений Лупян;

ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт;

заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ имени Ломоносова Владислав Шевченко (онлайн).

Смотрите прямую трансляцию 4 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.