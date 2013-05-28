Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 18:38

Театр "Шалом" закрыл сезон юбилейными показами и праздничным концертом

Театр "Шалом" торжественно отпраздновал свое 25-летие на сцене Театра Эстрады. Вскоре после праздничного концерта состоялись юбилейные показы сразу двух спектаклей.

Детский мюзикл "Кот Леопольд" отметил 15 лет на сцене еврейского театра, а комедия "Моя кошерная леди"- 10-летний юбилей
.
Закрывали сезон многонациональным составом: на сцене выступили 13-летняя певица Виктория Оганнисян и темнокожая джазовая вокалистка из США Энджел Роуз.

"Шалом" ушел на летние каникулы, пообещав приятно удивить столичную публику осенью. При этом руководство еврейского театра уже анонсировало премьеру будущего сезона - масштабную постановку мюзикла "Адам и Ева".

