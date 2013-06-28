Форма поиска по сайту

28 июня 2013, 19:23

Культура

На московских улицах появились поющие индейцы

Фото:Sosedi.ru

Наступившее лето радует жителей столицы не только сочными красками, но и яркими выступлениями различных уличных музыкантов. Живым примером таких мероприятий являются выступления так называемых "индейцев" в разных районах Москвы.

"У индейцев гастроли? Я их видел на "Щелковской", в Перово, в Измайлово, на Арбате. Они везде! Еще кстати диски продают со своей музыкой", - сообщает житель района Измайлово Павел Рождественский.

Стоит отметить, что с тех пор, как в столице установилась теплая солнечная погода, музыкантов на улицах города стало значительно больше.

"Уже сейчас город оказывает активную поддержку уличным музыкантам. Музыканты могут свободно играть в парковых зонах и скверах", - заявлял ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.

