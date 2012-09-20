На светофорах Москвы могут появиться станции сотовых операторов

Базовые точки операторов мобильной связи могут разместить на московских светофорах. Таким образом столичные власти хотят решить проблему нехватки базовых станций.

В столице сейчас существует более трех тысяч светофоров. Сотовым операторам может быть предложено за свой счет устанавливать для них столбы, сообщает РИА Новости.

Как рассказал руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев, у светофора есть питание, и нет никаких препятствий, чтобы сделать его немного выше. Кроме того, на светофорах планируется установить датчики для интеллектуальной транспортной системы, сообщил глава ведомства.

Напомним, столичные власти также подготовили распоряжение, по которому руководители муниципальных учреждений обязаны предоставлять сотовым операторам площадки для установки антенн и базовых станций операторов мобильной связи.

По мнению специалистов, такие меры помогут ускорить модернизацию сотовых сетей.

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