Yota запускает технологию LTE Advanced для мобильных устройств

Yota запустила в Москве технологию мобильной связи LTE Advanced. На телефоне она обеспечит скорость передачи данных до 300 мегабит в секунду.

Как передает телеканал "Москва 24", подобная технология запускается впервые в мире. Сейчас LTE Advanced внедрена на 11 базовых станциях.

Устройства, поддерживающие эту технологию, появятся у операторов сети Yota Networks в первой половине 2013 года. К этому моменту LTE Advanced будет работать на всех коммерческих сетях Yota. Все другие LTE-устройства при этом продолжат работать.