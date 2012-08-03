На медуслуги для мигрантов Москва тратит почти 5 млрд руб. в год

Столичные власти тратят на оказание медицинских услуг для мигрантов, живущих в Москве, 4,5-5 млрд рублей в год. Как пояснил заместитель мэра города Валерий Печатников, эти денежные средства ниоткуда не возмещаются.

Чиновник призвал представителей прокуратуры разобраться в мошеннических схемах, по которым мигранты получают незаконные разрешения на работу в городе, сообщает РБК.

Так, в первом полугодии 2012 года были выдворены из России около шести тысяч гастарбайтеров.

Стоит отметить, что, по данным столичной полиции, каждое шестое преступление Москве в этом году совершили именно иностранные граждане.