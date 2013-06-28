О мифах и легендах Москвы можно узнать в Парке Горького

Интерактивная афиша интересных событий 2do2go.ru приглашает жителей и гостей столицы на цикл лекций "Обратная сторона Москвы".

Сообщество жителей мегаполиса, помогающее туристам ориентироваться в Москве, проведет в Парке Горького ряд лекций на английском языке, первая из которых будет посвящена легендам и мифам Москвы. Она пройдет 28 июня в одном из залов кинотеатра "Пионер".

Многим знакомы легенды о Лондоне, Париже или Праге, а вот о мифах о столице, к сожалению, известно не всем. Команда проекта WowLocal решила доказать публике, что столица России способна посоревноваться с городами Европы в количестве выдуманных историй. Почти за век Москва накопила огромное количество историй, которые могли бы стать сюжетом ко многим фантастическим фильмам. Колдун Брюс с Сухаревой башни, подземелья Кремля, дом с привидениями на Арбате - об этих и многих других мифах вы можете узнать, посетив лекцию "Обратная сторона Москвы".

Лекция начнется в 18.30.