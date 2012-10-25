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25 октября 2012, 22:23

Город

Читатель М24 прислал фото нового выхода из метро "Марьина роща"

Читатель М24 сообщает о том, что со строящегося выхода станции метро "Марьина роща" снято ограждение. Наш читатель одним из первых смог увидеть, как выглядит новый вестибюль.

Напомним, второй вестибюль станции "Марьина роща" должен открыться для пассажиров в ноябре этого года.

Второй вестибюль станции метро находится на пересечении Шереметьевской улицы и 4-го проезда Марьиной Рощи в 30 метрах от театра "Сатирикон". Длина экскалатора составит 108 метров, в наклонном ходе будут смонтированы гидроизоляционные стеклопластиковые зонты.

Напомним, станция "Марьина роща" с одним вестибюлем и выходом в город к улицам Шереметьевская и Сущевский Вал была открыта в июне 2010 года.


Фото читателя М24

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