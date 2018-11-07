Метро и МЦК изменят режим работы на время проведения матча ЦСКА – "Рома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Московский метрополитен и МЦК будут работать до 2:00 часов в ночь со 7 на 8 ноября из-за матча группового этапа Лиги чемпионов UEFA между командами ЦСКА – "Рома", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

Работу метрополитена продлили, чтобы болельщики смогли свободно и быстро доехать до дома после матча, который пройдет 7 ноября в "Лужниках".

Как это было успешно реализовано во время чемпионата мира по футболу 2018, за два часа до начала матча южный вестибюль станции "Спортивная" будет работать только на выход пассажиров, а в течение двух часов после южный вестибюль "Спортивной" и МЦК Лужники – только на вход.

Во время игры станции будут работать в обычном режиме. Кроме того, после игры все турникеты в южном вестибюле станции "Спортивная", северном вестибюле "Воробьевы горы" и МЦК Лужники будут открыты для прохода болельщиков.

Кроме того, на время прибытия и убытия болельщиков поезда по Сокольнической и Кольцевой линиям будут курсировать с минимальными интервалами. "Ласточки" на МЦК будут ездить с пятиминутным интервалом.

Отмечается, что по такому же графику метрополитен и МЦК будут работать в день матча ЦСКА – "Виктория", который пройдет 27 ноября.

Во время проведения футбольного матча Лиги Чемпионов 7 ноября будут перекрыты несколько улиц рядом со стадионом "Лужники". Безопасность в столице во время матча обеспечат около четырех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более 60 тысяч билетов реализовал московский ЦСКА на матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу против итальянской "Ромы". Начало встречи в 20:55.

ЦСКА после трех матчей занимает третье место в группе G, набрав четыре очка. Россияне отстают от лидеров группы "Ромы" и мадридского "Реала" на два очка. Замыкает турнирную таблицу с одним баллом чешская "Виктория".

В предыдущем матче 24 октября "Рома" разгромила ЦСКА в Риме со счетом 3:0. Тогда перед матчем в результате инцидента с эскалатором в метро пострадали около 30 болельщиков армейской команды.

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