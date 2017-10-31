Собянин выделил гранты на повышение зарплаты педагогов школ искусств

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Работники детских школ искусств получат дополнительные выплаты. Президиум правительства столицы принял постанов­ление "О предоставлении государственным образовательным организациям города Москвы, реализующим дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы для детей в области искусств, грантов в целях материального поощрения педагогических работников".

Сейчас в городе работают 143 городские детские школы искусств, в которых обучаются 100 тысяч детей. Москва имеет самую большую сеть дополнительного творческого образования детей в мире. Средства грантов должны пойти на повышение заработной платы педагогов.

Размеры грантов определят исходя из выплаты 140 тысяч рублей в год на каждого педагога. Ожидается, что дополнительные выплаты получат 5 850 преподавателей, концертмейстеров, воспитателей, методистов и других педагогических работников городских детских школ искусств. Выплату за 2017 год проведут в конце года. C 2018 года выплаты будут проводиться ежеквартально – по 35 тысяч рублей в квартал.

Ранее правительство РФ поддержало субсидиями в 220 миллионов рублей детские и кукольные театры. Субсидии распределили между бюджетами 73 субъектов. Господдержка оказывается она в рамках программы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы.

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