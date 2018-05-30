Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин предложил новые меры поддержки промышленных предприятий во время визита в технопарк "Радиофизика".

"В прошлом году дали статус технопарку "Радиофизика" – одному из лучших ведущих предприятий отрасли, которое занимается техническими и оборонными технологиями. Наверное, точно здесь сосредоточены самые-самые высокие технологии, которые обеспечивают безопасность Москвы и России", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что мало действующих предприятий имеют статус технопарка. Собянин отметил, что "Радиофизика" соответствует всем параметрам. Кроме того, мэр рассказал, что 25% налогового потока обеспечивается льготами города.

"Я надеюсь, что эта небольшая городская помощь окажет заметное влияние на дальнейшее развитие", – сказал Собянин.

Мэр встретился с руководством предприятий радиоэлектронной промышленности, промышленных предприятий спецхимии и боеприпасов. На встрече он поддержал предложение о включении всех высокотехнологичных предприятий города в перечень потенциальных получателей займов Московского фонда (под 5% годовых).

Кроме того, Собянин поддержал предложение улучшить условия предоставления займов для промышленных комплексов. Сумма займа увеличивается с 50 до 100 миллиона рублей, процентная ставка снижается до 2% годовых.

Также на встрече Собянин предложил создать на городском портале поставщиков специальный раздел, где будет размещаться информация о гражданской продукции предприятий и свободных производственных мощностях, которые можно использовать по контракту.

Он напомнил, что технопарк "Радиофизика" получил статус в прошлом году. Собянин отметил, что здесь сосредоточены самые высокие технологии, которые обеспечивают безопасность Москвы и России. Мэр также вручил почетные грамоты некоторым работникам предприятия. Гендиректору технопарка присвоили звание почетного работника промышленности Москвы.

"Концерн "Радиофизика" является одним из успешных московских предприятий оборонной промышленности. Столичные власти поддерживают такие производства путем присвоения им статуса технопарка и налоговых льгот, которые снижают нагрузку по региональным налогам до 25%. Технопарк расположен по адресу: улица Героев Панфиловцев, владение 10 в Северном Тушине.



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