30 мая 2018, 14:50Мэр Москвы
Собянин предложил новые меры поддержки промышленных предприятий
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин предложил новые меры поддержки промышленных предприятий во время визита в технопарк "Радиофизика".
"В прошлом году дали статус технопарку "Радиофизика" – одному из лучших ведущих предприятий отрасли, которое занимается техническими и оборонными технологиями. Наверное, точно здесь сосредоточены самые-самые высокие технологии, которые обеспечивают безопасность Москвы и России", – сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что мало действующих предприятий имеют статус технопарка. Собянин отметил, что "Радиофизика" соответствует всем параметрам. Кроме того, мэр рассказал, что 25% налогового потока обеспечивается льготами города.
"Я надеюсь, что эта небольшая городская помощь окажет заметное влияние на дальнейшее развитие", – сказал Собянин.
Мэр встретился с руководством предприятий радиоэлектронной промышленности, промышленных предприятий спецхимии и боеприпасов. На встрече он поддержал предложение о включении всех высокотехнологичных предприятий города в перечень потенциальных получателей займов Московского фонда (под 5% годовых).
Кроме того, Собянин поддержал предложение улучшить условия предоставления займов для промышленных комплексов. Сумма займа увеличивается с 50 до 100 миллиона рублей, процентная ставка снижается до 2% годовых.
Также на встрече Собянин предложил создать на городском портале поставщиков специальный раздел, где будет размещаться информация о гражданской продукции предприятий и свободных производственных мощностях, которые можно использовать по контракту.
Он напомнил, что технопарк "Радиофизика" получил статус в прошлом году. Собянин отметил, что здесь сосредоточены самые высокие технологии, которые обеспечивают безопасность Москвы и России. Мэр также вручил почетные грамоты некоторым работникам предприятия. Гендиректору технопарка присвоили звание почетного работника промышленности Москвы.
Технопарк расположен по адресу: улица Героев Панфиловцев, владение 10 в Северном Тушине.
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