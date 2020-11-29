Собянин поздравил с днем рождения Евгения Миронова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Евгения Миронова. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Талант, профессионализм и трудолюбие помогли Вам стать одним из самых успешных и востребованных актеров современности. Ваши роли украшают популярные фильмы и аншлаговые спектакли, которые являются гордостью отечественного искусства", – написал мэр.

Собянин добавил, что театр Наций под руководством Миронова задает высокую художественную планку и обогащает культурное пространство столицы и РФ.

Актер театра и кино Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года. В 2004 году он получил звание народного артиста РФ, дважды – в 1995-м и 2010 году – становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации. С 2006 года Миронов занимает должность художественного руководителя Государственного театра наций.

