Собянин: программа благоустройства городских пространств в Москве продолжится

14:13
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков
Власти Москвы продолжат благоустраивать городские пространства, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал Сергей Собянин в ходе осмотра комплексных работ по обустройству территории от улицы Баррикадной до Третьего транспортного кольца и парка Декабрьского восстания.
Он напомнил, что в прошлом году работы были приостановлены, так как многие люди находились на самоизоляции, а шум за окнами вызывал бы много неудобств.
"В этом году мы возобновили, несмотря на все сложности. Во всех районах идут работы: новые парки, скверы, набережные. Так что благоустройство Москвы будет продолжаться", – сказал градоначальник.
Собянин подчеркнул, что ранее реализовать столь масштабные работы удавалось лишь за пару лет, сейчас же достаточно нескольких месяцев. При этом мэр отметил, что многие дворы, парки, набережные нуждаются в обновлении.
Градоначальник добавил, что в исторических парках к проведению работ следует подходить с осторожностью.
Мэр поблагодарил местных жителей за терпение, которое они проявляют во время работ в их районах. В свою очередь, москвичи высоко оценили ход благоустройства, отметив, что городские власти прислушались к пожеланиям жителей: сделали отдельные площадки для выгула крупных и маленьких собак.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что проект благоустройства в районе улицы Красной Пресни и Звенигородского шоссе предусматривает создание прогулочного маршрута с площадками для отдыха, отделенного от проезжей части большой зеленой аллеей, на которой высадят липы, рябины и клены. На углу улиц Красной Пресни и Трехгорного Вала обустроят видовую зону с местами отдыха.
На головном участке Звенигородского шоссе – от улицы Красной Пресни до ТТК – появятся пешеходные тротуары. 100-летний парк Декабрьского восстания также приведут в порядок. В планах обновить здание кордегардии Пресненской заставы – это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского Вала, сохранившаяся до нашего времени.
Общая площадь благоустройства составляет 25,85 гектара. К настоящему времени работы выполнены на 60%. К выполнению работ привлекли 420 человек, задействовано 100 единиц техники. Благоустройство должно завершиться до конца августа 2021 года.
Всего в этом году планируется благоустроить более 20 общественных пространств.
Ранее Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы. Он сообщил, что в районе Выхино-Жулебино приведут в порядок сквер имени А. С. Хлобыстова.
Собянин: программа благоустройства городских пространств в Москве продолжится
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